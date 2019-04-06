Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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«Убежим вместе!»: Леонтьев и Михайлов обманули фанатов о причине отмены концертов ради интрижки

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Леонтьев отменил концерты из-за болезни

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Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

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Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

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Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
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Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

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Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

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Обновлено в 04:56
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Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов

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Шоу-бизнес

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На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
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Валерий Леонтьев
Певец
Советский и российский певец, композитор и актёр. Народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Награждён Орденом Почёта РФ и Орденом Дружбы РФ. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.
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