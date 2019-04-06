Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Политика
Протестующие в Белграде забросали полицию яйцами
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Гаджеты
Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон
Обновлено в 04:19
Наука
Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе
Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.
Обновлено 05 апреля в 07:50
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов
Специалисты изучили распространенные признаки зараженного смартфона и объяснили, как защитить устройство от вирусов.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Ирина Печерникова после смерти мужа и отца поселилась в глухой деревне
Ирина Печерникова после смерти третьего мужа решила изолироваться от общества и поселилась в глуши.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери
Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Джамшут из «Наша Russia» переехал в однокомнатную квартиру без мебели
Позже родственники разрешили ему жить в однокомнатной квартире, где почти нет мебели.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Кино
Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Волочкова о съёмках с Ксенией Собчак: «Простите, до сих пор отхожу»
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Анастасия Волочкова впустила в свой особняк Ксению Собчак, согласившись дать ей интервью.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама
Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 04:01
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Гаджеты
Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti
В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Технологии
Специалисты обнаружили в Facebook более 70 групп, предоставляющих незаконные услуги
Поддельные документы и "личности" в свободной продаже За последние несколько месяцев команда специалистов по информационной безопасности Cisco Talos составила список из 74 групп в Facebook, администраторы и члены которых предлагали как минимум неэтичные, а в худшем случае откровенно криминальные услуги.
Обновлено в 03:38
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10