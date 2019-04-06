Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.
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Наука
Ученые установили главную причину рака
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Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
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Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
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Общество
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Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
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К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
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Космос
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Обновлено 05 апреля в 04:02
Армия и оружие
США передислоцировали контингент в Ливии
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме
Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
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Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
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Обновлено вчера в 13:15
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына
Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.
Обновлено в 05:12
Музыка
Сегодня Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
Обновлено в 06:19
Политика
Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Петербурге эвакуировали почти три тысячи человек
Обновлено в 06:27
Происшествия
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В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
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Армия и оружие
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В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
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Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
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В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
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На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
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Армия и оружие
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Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
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