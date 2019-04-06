Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец.

Гаджеты Apple может отказаться от iTunes Компания Apple может отказаться от iTunes в пользу создания отдельных приложений дял прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг.

Политика Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Общество Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.

Космос ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.

Футбол «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.

Шоу-бизнес Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Политика Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".

Шоу-бизнес Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.

Политика Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.

Происшествия Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.