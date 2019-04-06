Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Читать в источнике
Валерий Леонтьев
Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске.
— Валерий Леонтьев, певецГазета.Ru вчера в 15:39

Подробнее о событии

«Убежим вместе!»: Леонтьев и Михайлов обманули фанатов о причине отмены концертов ради интрижки

Версия.Инфо01:27

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Газета.Ruвчера в 15:39

Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

OAnewsвчера в 09:08

Валерий Леонтьев перенес два концерта из-за болезни

Актуальные Новостивчера в 10:19

«Только не умирайте!»: Фанаты напуганы новостью о болезни 70-летнего Леонтьева

ВладТаймвчера в 10:00

«Сил Вам!»: 70-летний Валерий Леонтьев признался в своей болезни - Instagram

VistaNewsвчера в 09:10

Валерий Леонтьев перенес концерты из-за болезни

StarHit.ruвчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Наука

Ученые установили главную причину рака

Обновлено в 02:45
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

Компания Apple может отказаться от iTunes в пользу создания отдельных приложений дял прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено 05 апреля в 18:45
Общество

Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой

К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Космос

ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
Армия и оружие

США передислоцировали контингент в Ливии

Обновлено в 06:16
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына

Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.
Обновлено в 05:12
Музыка

Сегодня Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет

Обновлено в 06:19
Политика

Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Петербурге эвакуировали почти три тысячи человек

Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей

Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли

Обновлено в 03:33
Происшествия

На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие

Донбасс сегодня: опасные инфекции косят ряды ВСУ, «Правый сектор» понес потери под Донецком

Украинская армия страдает от опасных инфекций, командование скрывает ситуацию.
Обновлено 05 апреля в 08:04
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Леонтьев
Певец
Советский и российский певец, композитор и актёр. Народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Награждён Орденом Почёта РФ и Орденом Дружбы РФ. Обладатель премий «World Music Awards», ZD Awards, Овация, Золотой Граммофон, практически бессменный победитель номинаций «Певец года» за 1980-2001 годы в российских музыкальных рейтингах того времени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное