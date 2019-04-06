Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено вчера в 17:13
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.
Обновлено в 02:00
Футбол
ФК «Уфа» бесплатно угостит сладкой ватой юных болельщиков
На стадионе «Нефтяник» в день матча «Уфа» — «Ростов» в воскресенье, 7 апреля, юных болельщиков башкирского клуба ждет приятный сюрприз: их бесплатно угостят сладкой ватой.
Обновлено 05 апреля в 08:23
Общество
Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко
Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
Обновлено в 00:51
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Экономика
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Современная Африка, несмотря на усилия многочисленных гуманитарных и благотворительных программ, все еще сильно отстает в развитии от ведущих стран мира: это по-прежнему самый бедный континент Земли, не считая Антарктиды.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье
Россияне назвали самые волнующие их темы
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей
Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Общество
Доменная речь: как в России появился массовый интернет
Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.
Обновлено 04 апреля в 17:01
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Единоборства
Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC
Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Хоккей
Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛ
Обновлено в 01:40
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в российских вузах появится новая медицинская профессия — врач реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 00:52
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29