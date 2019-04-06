Валерий Леонтьев заболел и отменил концертыГазета.Ru вчера в 15:39

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Происшествия В Европе арестованы десятки албанских мафиози На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.

Авто Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.

Футбол ФК «Уфа» бесплатно угостит сладкой ватой юных болельщиков На стадионе «Нефтяник» в день матча «Уфа» — «Ростов» в воскресенье, 7 апреля, юных болельщиков башкирского клуба ждет приятный сюрприз: их бесплатно угостят сладкой ватой.

Общество Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Футбол Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Экономика Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки Современная Африка, несмотря на усилия многочисленных гуманитарных и благотворительных программ, все еще сильно отстает в развитии от ведущих стран мира: это по-прежнему самый бедный континент Земли, не считая Антарктиды.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".

Происшествия Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.

Общество Доменная речь: как в России появился массовый интернет Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.

Наука Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.

Политика Украинского посла вызвали в МИД Венгрии МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

Единоборства Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Происшествия На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.

Космос Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".

Здоровье В России появится новая медицинская специализация С 2020 года в российских вузах появится новая медицинская профессия — врач реабилитационной и физической медицины.