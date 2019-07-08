Политика
Валерий Кожевников стал министром здравоохранения Забайкальского краяВосток-Телеинформ 02:21
Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 22:51
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
По данным PwC, по сравнению с 2014 годом в Москве стало проще купить квартиру: российская столица поднялась с восьмого на седьмое место по уровню индекса доступности покупки жилья.
Обновлено в 02:24
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
У здания «Рустави 2» в Тбилиси начался стихийный митинг
Стихийный митинг начался в Тбилиси в ночь на воскресенье у здания телекомпании "Рустави 2" - собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено 06 июля в 10:20
Технологии
В Польше найдено древнее захоронение славянки с боевым топором
Само захоронение археологи нашли много лет назад, но тогда никто не предал значения тому, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории Польши.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в муниципалитете Уфы
На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.
Обновлено в 01:12
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала необычное фото дочери
Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Авто
JAC объявила российские цены на новую модель T6
В сентябре 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19