Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»Sportbox.RU 10:36
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
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Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года
По сообщениям Defense News, первое испытание перспективной гиперзвуковой ракеты, запланированное на лето, перенесено на конец года по причине неготовности испытательного стенда.
Обновлено в 07:16
Политика
Нидерландский суд отклонил апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу российского "Газпрома" к украинскому "Нафтогазу" по делу о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Подросток угнал два самолета в Китае
Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
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Из самолета в Шереметьево эвакуировали пассажиров
Обновлено в 06:29
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено в 18:35
Политика
Украинский боксер назвал чушью «агрессию» России на Украине
Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью порталу Tribuna.com назвал чушью позицию властей, которая заключается в том, что Россия якобы напала на Украину.
Обновлено в 11:15
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Футбол
RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As.
Обновлено в 16:57
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Кети Топурия поправилась на 4 кг и показала фигуру в купальнике
На новом кадре певица Кети Топурия продемонстрировала располневшую фигуру в белоснежном купальнике.
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Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Технологии
Cоучредитель Blizzard Entertainment покинул компанию
Сооснователь Blizzard Entertainment Фрэнк Пирс покинул компанию после 28 лет работы.
Обновлено в 17:30
Космос
В Москве завершился эксперимент с имитацией полёта на Луну
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Политика
Украинский суд продлил арест Вышинскому
Обновлено в 09:12