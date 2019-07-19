Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.

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Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Армия и оружие Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года По сообщениям Defense News, первое испытание перспективной гиперзвуковой ракеты, запланированное на лето, перенесено на конец года по причине неготовности испытательного стенда.

Политика Нидерландский суд отклонил апелляции «Газпрома» к «Нафтогазу» Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу российского "Газпрома" к украинскому "Нафтогазу" по делу о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Происшествия Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Происшествия Подросток угнал два самолета в Китае Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Наука Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.

Политика Украинский боксер назвал чушью «агрессию» России на Украине Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью порталу Tribuna.com назвал чушью позицию властей, которая заключается в том, что Россия якобы напала на Украину.

Футбол RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и Гризманна Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Футбол РФС получил разрешение на использование VAR Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.

Футбол Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.

Происшествия В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Спорт Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.

Экономика Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.