Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Футбол Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Политика Путин устроил разнос иркутским чиновникам Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.

Армия и оружие Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Общество В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

Футбол «Краснодар» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства России Футболисты Краснодара нанесли домашнее поражение Уфе в матче 2-го тура молодежного первенства России (4:0).

Наука Ученые: разбитое сердце может спровоцировать развитие рака Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что между развитием рака и состоянием, называемым «синдромом разбитого сердца», есть определённая связь.

Авто «ГАЗель» отмечает своё 25-летие Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» отмечает 25 лет со дня начала производства.

Общество В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Происшествия Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.

Происшествия Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Футбол Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.