Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»Sportbox.RU вчера в 10:36
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
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"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
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Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
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Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что между развитием рака и состоянием, называемым «синдромом разбитого сердца», есть определённая связь.
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Обновлено в 03:59
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Футбол
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Обновлено вчера в 17:48
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Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
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