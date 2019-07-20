Футбол

Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»Sportbox.RU вчера в 10:36

Ростов — Спартак
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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