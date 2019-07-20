Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»Sportbox.RU вчера в 10:36
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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Сбитый летчик Карпин снова накажет клуб Федуна. Прогнозы на «Ростов» — «Спартак»
Sport24.ruвчера в 19:15
Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
Виктор САМОХИН: В Ростове забьет вернувшийся в «Спартак» Бакаев. Помню его по академии
Спорт уик-эндвчера в 07:05
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Общество
Губернатор Приамурья Василий Орлов ответил на обращение работников скорой помощи Благовещенска
500 миллионов рублей, которые озвучены в обращении, это сумма на пять лет обслуживания, включая страховку, зарплаты, материалы.
Обновлено в 00:30
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Кино
Netflix представила трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:51
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
Клаудио Писарро через год завершит карьеру
Нападающий "Вердера" Клаудио Писарро объявил, что следующий сезон станет для него последним в карьере.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
«Ювентус» готов заплатить Игуаину 5 млн евро, чтобы он покинул команду
Зарплата Игуаина составляет 6,5 млн евро за сезон. 31-летний Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016 году за 90 млн евро.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
«ГАЗель» отмечает 25-летний юбилей
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» отмечает 25 лет со дня начала производства.
Обновлено в 00:38
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин провел в Братске совещание о ликвидации последствий наводнения
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Ришарлисон пожертвовал 6,4 тонны продуктов нуждающимся в родном городе
22-летний бразилец оплатил 6,4 тонны продовольствия для семей в своем родном городе.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
На Балтийском вокзале останавливалось движение поездов
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в парламент КЧР
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в Народное Собрание Карачаево-Черкесии.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено 18 июля в 08:52
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии
Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб
Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Интернет
Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам
Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Обновлено в 00:31