Футбол

Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки1rnd.ru 01:34

"Ростов" выиграл благодаря дублю Шомуродова, он забил на 10-й и на 44-й минутах. Планы клуба Валерий Карпин сформулировал следующим образом: "Цели на следующий сезон - побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки".
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Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки в следующем сезоне

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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