Футбол
Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки1rnd.ru 01:34
"Ростов" выиграл благодаря дублю Шомуродова, он забил на 10-й и на 44-й минутах. Планы клуба Валерий Карпин сформулировал следующим образом: "Цели на следующий сезон - побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки".
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Карпин рассказал с какими игроками «Ростов» попытается выйти в еврокубки
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:32
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
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Авто
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Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
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Футбол
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Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
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Культура
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ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению
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