"Ростов" выиграл благодаря дублю Шомуродова, он забил на 10-й и на 44-й минутах. Планы клуба Валерий Карпин сформулировал следующим образом: "Цели на следующий сезон - побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки".

Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Армия и оружие Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Общество Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Экономика Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».

Футбол Может ли ЦСКА играть в атакующий футбол? Команда Карпина и уход Бекао наводят на сомнения Игроки "Ростова" легко разбирались с защитниками ЦСКА в быстрых атаках Команда Валерия Карпина много прессинговала и заставляла соперника допускать грубые ошибки У красно-синих большой атакующий потенциал, но это очень опасно для самой команды "Ростов" был неудержим в быстрых атаках Austria 2019.

Общество Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.

Происшествия Дерево парализовало движение на Кутузовском проспекте Уточняется, что никто не пострадал в результате инцидента, сотрудники коммунальных служб занимаются распиливанием ствола дерева.

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Авто Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Политика Путин назвал условие для переговоров с Зеленским "Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.

Футбол Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси» Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Происшествия Сильное извержение вулкана началось в Италии Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи к северу от Сицилии, сообщает ТАСС.

Общество Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» передан заказчику Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" официально был передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.

Авто Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.

Технологии Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).

Общество Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.

Происшествия В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Выставленный на продажу бизнес в России подешевел Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.

Экономика ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.