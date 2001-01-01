Футбол
Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубкиБлокнот Ростов-на-Дону 01:01
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
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Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
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В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
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Армия и оружие
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В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
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В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
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