Футбол

Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубкиБлокнот Ростов-на-Дону 01:01

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
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Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубки

Блокнот Ростов-на-Дону01:01

Карпин: цель на сезон — побороться за еврокубки, но это только наше желание

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Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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