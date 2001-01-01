Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубки

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