Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубки

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