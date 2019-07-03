Футбол

Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубкиБлокнот Ростов-на-Дону 01:01

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
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Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубки

Блокнот Ростов-на-Дону01:01

Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон

Sport24.ruвчера в 14:55

Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Карпин: цель на сезон — побороться за еврокубки, но это только наше желание

Чемпионатвчера в 15:36
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Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
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Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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Ольга Бузова вышла победителем из схватки с розовым фламинго

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме фотосвидетельство победы над розовым фламинго.
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«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае

СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
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На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено 02 июля в 23:56
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

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Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
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Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
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Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено вчера в 02:55
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«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Обновлено вчера в 12:32
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Лебедь забил собаку до смерти на глазах у хозяина в Ирландии

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Наука

Назван препятствующий раку и диабету напиток

Ученые из Испании выяснили, что молоко с низким процентом жирности способно уменьшить риск метаболического синдрома и диабета второго типа.
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Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

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В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
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Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой

Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено вчера в 17:30
Авто

Нейросеть поможет вычислить неэкологичные машины в России

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Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
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Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в четверг, 4 июля.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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