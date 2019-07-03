Футбол
Валерий Карпин рассказал о желании ФК «Ростов» попасть в еврокубкиБлокнот Ростов-на-Дону 01:01
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился планами команды на следующий сезон. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».
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Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
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