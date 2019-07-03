Футбол
Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки1rnd.ru 01:34
"Ростов" выиграл благодаря дублю Шомуродова, он забил на 10-й и на 44-й минутах. Планы клуба Валерий Карпин сформулировал следующим образом: "Цели на следующий сезон - побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки".
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Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
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