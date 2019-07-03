"Ростов" выиграл благодаря дублю Шомуродова, он забил на 10-й и на 44-й минутах. Планы клуба Валерий Карпин сформулировал следующим образом: "Цели на следующий сезон - побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки".

Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» бороться за еврокубки

Наука На заснеженном острове нашли озеро лавы На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Космос Вращающиеся черные дыры светятся в рентгеновском свете Исследователи полагают, что эти сверхмассивные черные дыры выросли за счет накопления большей части своего материала в течение миллиардов лет из аккреционного диска, вращающегося с аналогичной ориентацией и направлением вращения, а не из случайных направлений.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Шоу-бизнес Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии 33-летний певец и 29-летняя телеведущая расписались еще в прошлом году, но от пышной свадьбы решили временно отказаться, так как у Регины был большой живот и ей стало тяжело передвигаться.

Происшествия В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Политика В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Здоровье В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.

Кино Определен режиссер сериала «Властелин колец» Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Политика В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Футбол Дзюба рассказал, сколько маек он подарил болельщикам после ЧМ-2018 Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что подарил болельщикам около ста игровых маек после чемпионата мира 2018 года.

Общество В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна» В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.

Политика Власти КНДР освободили из-под стражи австралийского студента Задержанный властями Северной Кореи студент из Австралии Алек Сигли был освобожден.