Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя ничейный результат матча с «Уралом» (2:2) признался, что у обороны донской команды большие проблемы. «Работы в обороне непочатый край», - цитирует Валерия Карпина пресс-служба клуба.

Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»

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