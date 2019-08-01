Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛВести.Ru вчера в 10:58
Российская премьер-лига подвела итоги выступлений футбольных команд в июле, когда состоялись матчи трех туров соревнования. РПЛ совместно с болельщиками и партнерским каналом определила лучшего тренера, футболиста, а также выбрала лучший гол месяца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерби неудачников, амбиции Карпина и борьба за золото — чего ждать от 4 тура РПЛ
Нева Спортвчера в 07:49
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика
После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Наука
На Ниле археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
Теодор Курентзис рассказал, что власти пока не утвердили его руководство Дягилевским фестивалем
Дирижёр рассказал о премьере оперы «Идоменей», о том, как часто оркестр musicAeterna будет выступать в России и о своих планах, связанных с Пермью.
Обновлено в 01:03
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Обновлено вчера в 09:24
Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Обновлено вчера в 17:02
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Обновлено в 01:03
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 31 июля в 15:30
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено вчера в 16:17