Футбол

Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛВести.Ru вчера в 10:58

Российская премьер-лига подвела итоги выступлений футбольных команд в июле, когда состоялись матчи трех туров соревнования. РПЛ совместно с болельщиками и партнерским каналом определила лучшего тренера, футболиста, а также выбрала лучший гол месяца.
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Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ

RT на русскомвчера в 10:31

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Карпин - лучший тренер июля в РПЛ

Евро-футбол.рувчера в 10:16

Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле

Советский спортвчера в 10:08
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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