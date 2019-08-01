Футбол

Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛВести.Ru 10:58

Российская премьер-лига подвела итоги выступлений футбольных команд в июле, когда состоялись матчи трех туров соревнования. РПЛ совместно с болельщиками и партнерским каналом определила лучшего тренера, футболиста, а также выбрала лучший гол месяца.
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Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ

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Нева Спорт07:49

Карпин - лучший тренер июля в РПЛ

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RT на русском10:31

Карпин признан лучшим тренером РПЛ в июле

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ТАСС10:35

Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле

Советский спорт10:08
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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