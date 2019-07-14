Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды. Матч стартовал в 21:30, его посетили 14,5 тысяч человек.

Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»

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