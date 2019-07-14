Футбол

Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»Donnews.ru вчера в 17:16

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды. Матч стартовал в 21:30, его посетили 14,5 тысяч человек.
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