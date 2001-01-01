Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»РБК 06:08
Специалист считает, что в переносе матча Кубка России заинтересован «Краснодар», которому 21 февраля предстоит в Германии провести ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера». Возможное изменение даты игры в Ростове он назвал беспределом.
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