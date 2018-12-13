Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи
КП - Ростов-на-Дону
07:11

В конце игры главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин на эмоциях толкнул резервного арбитра, за что был удален.
КП - Ростов-на-Дону07:11

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Карпин – о дисквалификации на шесть матчей: Все довольны, все счастливы

Советский спорт08:55

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра

Sportbox.RU06:23

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра

Матч ТВ06:23

Карпин дисквалифицирован на 6 матчей

Спорт-Экспресс06:07

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, три из них – условно

Чемпионат06:06

Карпин прокомментировал решение КДК по шестиматчевой дисквалификации

Sport24.ru08:49

Ненависть, грязь, драки или самые грубые матчи российского чемпионата

Евро-футбол.рувчера в 06:10
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Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Вильярреалом»

Стал известен стартовый состав "Спартака" на решающий матч группового этапа Лиги Европы в гостях с "Вильярреалом".
Обновлено в 11:54
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ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
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Лионель Месси может перейти в «Интер»

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ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Как стало известно Sport24 из источников в ЦСКА, московский клуб получил предложения по нескольким своим игрокам.
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Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
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Защитник «Спартака» Боккетти подтвердил свое задержание на таможне

Обновлено в 10:58
Футбол

УЕФА открыл дела против «Баварии» и «Аякса» после матча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении немецкой "Баварии" и голландского "Аякса" по итогам матча команд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
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Эмери рассказал о трансферных планах «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что лондонская команда нацелена на подписание центрального защитника.
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Рианчо: наши с С. Ребровом отношения были как у супругов, но без секса

Наш тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда. Всё было чётко, но не без дискуссий.
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Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира.
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Пирес: «Уважаю решение Гризманна остаться в „Атлетико“»

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес поддержал форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Да, он отказался переходить в "Барселону".
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«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 13 декабря, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
Обновлено в 11:29
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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