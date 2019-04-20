Футбол

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»Sportbox.RU 09:36

Оренбург — Ростов
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
30′
39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
58′
60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
61′
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
82′
Григорий Чиркин
90′+1′
90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

Sportbox.RU09:36

Карпин: «Поражение от „Оренбурга“? Ничего не случилось»

Sport.ru09:45

Карпин: «Ничего не случилось, три пропустили, один сами себе забили»

Евро-футбол.ру09:09

Валерий Карпин: «Что сегодня случилось? Три пропустили, один сами себе забили»

Спорт-Экспресс09:07

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

Матч ТВ09:36

Карпин: «Во втором голе „Оренбурга“ был полуметровый офсайд»

Sport24.ru09:24

Карпин о 0:3 от «Оренбурга»: «Один сами себе забили, второй – ошибка вратаря. На третий уже внимания не обращал»

Sports.ru09:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Авто

Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4

Обновлено в 07:12
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводной утюг за $30

После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:49
Хоккей

Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Обновлено в 09:43
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Обновлено в 11:33
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Футбол

Аршавин надеется, что Кокорин выйдет на свободу прямо в зале суда

Обновлено в 11:07
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Авто

Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке

Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:06
Политика

США пришли на Украину надолго, заявил Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 11:53
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное