Футбол

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»Матч ТВ 09:36

Оренбург — Ростов
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
30′
39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
58′
60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
61′
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
82′
Григорий Чиркин
90′+1′
90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.
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Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

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Карпин: «Поражение от „Оренбурга“? Ничего не случилось»

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Карпин — после поражения «Ростова» от «Оренбурга» 0:3: «В плане настроя вопросов нет»

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Валерий Карпин: «Что сегодня случилось? Три пропустили, один сами себе забили»

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Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

Матч ТВ09:36

Карпин о 0:3 от «Оренбурга»: «Один сами себе забили, второй – ошибка вратаря. На третий уже внимания не обращал»

Sports.ru09:17
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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