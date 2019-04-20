Футбол
Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»Матч ТВ 09:36
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
|23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
|30′
|39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
|41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
|58′
|60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
|61′
|67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
|82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
|82′
Григорий Чиркин
|90′+1′
|90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
56
Довбня
58
Ойеволе
31
Шахов
3
Сиваков
11
Чуканов
19
Сутормин
86
Чиркин
8
Мишкич
10
Попович
88
Галаджан
7
Деспотович
30
Песьяков
24
Мевля
6
Сигурдссон
10
Зуев
80
Новосельцев
7
Еременко
17
Норманн
15
Глебов
28
Чернов
8
Попов
19
Зайнутдинов
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.
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