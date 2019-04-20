Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»Матч ТВ 09:36

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.

Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»

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