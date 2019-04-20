Футбол
Валерий Карпин — о разгроме от «Оренбурга»: «Ничего не случилось»Матч ТВ 09:36
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
|23′
Дмитрий Андреев
Михаил Сиваков
|30′
|39′
Антонсен Норманн
Антонсен Норманн
|41′
Сильвие Бегич
Виталий Шахов
|58′
|60′
Арсений Логашов
Александр Зуев
Артем Галаджан
|61′
|67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Ивелин Попов
|82′
Иван Новосельцев
Артем Галаджан
|82′
Григорий Чиркин
|90′+1′
|90′+2′
Элдор Шомуродов
Бактиер Зайнутдинов
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
56
Довбня
58
Ойеволе
31
Шахов
3
Сиваков
11
Чуканов
19
Сутормин
86
Чиркин
8
Мишкич
10
Попович
88
Галаджан
7
Деспотович
30
Песьяков
24
Мевля
6
Сигурдссон
10
Зуев
80
Новосельцев
7
Еременко
17
Норманн
15
Глебов
28
Чернов
8
Попов
19
Зайнутдинов
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено в 12:32
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено вчера в 00:40
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Теннис
Павлюченкова: победа Потаповой придала мне уверенности
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над Ясмине Паолини во втором полуфинальном поединке Кубка Федерации с командой Италии.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Общество
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В Северной Осетии открыли противотуберкулезную больницу
Благодарю коллег из Министерства здравоохранения России, Министерства по делам Северного Кавказа, руководство Северной Осетии и всех тех людей, благодаря кому мы сегодня открываем эту больницу, — отметил Мутко.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Медведева вышла на лед в розовом латексе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поразила зрителей провокационным нарядом во время выступления на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Xiaomi спустила с лестницы недорогой смартфон Redmi Y3
В ролике показали, как рабочий смартфон буквально кидают в пустое металлическое мусорное ведро, заклеивают верх скотчем и сталкивают ведро с аппаратом с лестницы.
Обновлено в 11:29
Гаджеты
На выпуск стыковочной станции NexDock 2, превращающей смартфон в ноутбук, собрано почти полмиллиона долларов
Менее чем через сутки на сайте коллективного финансирования Kickstarter завершится сбор средств на выпуск стыковочной станции NexDock 2. Рассчитывая собрать 50 000 долларов, разработчики NexDock 2 на момент написания этих строк смогли привлечь примерно 480 000 долларов.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23