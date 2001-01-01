Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бываетСпорт день за днем 12:34
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Культура
Умерла Расси Тейлор, которая озвучивала Минни Маус
Обновлено в 10:55
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Политика
В Петербурге завершился главный парад в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге в присутствии верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина завершился главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 05:28
Экономика
АТБ предлагает кредитную карту с программой лояльности для поклонников World of Warships
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый кредитный продукт — «Карту командира World of Warships».
Обновлено в 10:02
Игры
Никакого сарказма? – система диалогов в Fallout 76 будет похожа на аналогичный элемент из Fallout 3, а не из Fallout 4
Один из руководителей разработчиков Fallout 76 Джефф Гардинер в ходе QuakeCon затронул тему реализации системы диалогов в проекте.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция».
Обновлено в 10:34
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем
Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Общество
В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 05:56
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
«Зенит» набрал тысячу очков в РПЛ
В воскресенье, 28 июля, стало известно, что петербургский «Зенит» набрал тысячу очков в Российской премьер-лиге после того, как обыграл «Оренбург». https://twitter.com/rfpl/status/1155463480679514112 Ранее такого результата добился только ЦСКА.
Обновлено в 12:39
Кино
55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Гудкову продлили задержание до утра
Политику Дмитрию Гудкову продлили задержание до утра 29 июля.
Обновлено в 11:31
Космос
Китайские аппараты на Луне «проснулись» и приступили к работе
Запущенные Китаем посадочный модуль «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» успешно вышли из спящего режима и приступили к восьмому месяцу работ на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 07:39
Авто
На автозаводе «Лада Ижевск» выросло производство автомобилей
Обновлено в 03:24
Футбол
«Нижний Новгород» нанес «Торпедо» первое поражение в ФНЛ
Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали волевую победу над московским «Торпедо» в 5-м туре первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07