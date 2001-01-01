Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бываетСпорт день за днем 12:34
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает.
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Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
Здоровье
Ученые рассказали, как опасен секс в пожилом возрасте
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Политика
Медведев приехал в Севастополь на парад в честь Дня ВМФ
Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено в 12:29
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
Обновлено в 13:32
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 14:33
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Футбол
«Ростов» на выезде победил «Арсенал»
Обновлено в 11:45
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 14:54
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:32
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Завися исключительно от Apple, Intel не могла нормально зарабатывать на модемах
Сделка с Apple по продаже бизнеса, связанного с разработкой модемов для смартфонов, принесёт Intel не более $500 млн «чистыми», но не менее важно, что избавление от этих активов позволит процессорному гиганту сократить убытки.
Обновлено в 10:26
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Наука
Открытие российских ученых признали лучшей инновацией в США
Приз престижного международного конкурса получила группа российских ученых, представляющих три исследовательских центра: Московский физико-технический институт, Объединенный институт высоких температур РАН и Высшую школу экономики.
Обновлено 25 июля в 13:10
Происшествия
На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи убийцу
Антон Санников обвиняется в убийстве своего брата В Армавире задержали сбежавшего 24 июля из-под стражи Антона Санникова, обвиняемого в убийстве своего брата, сообщает УМВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин в день протестов в Москве погрузился на дно Финского залива
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП
На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.
Обновлено в 08:14
Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
Обновлено в 10:25
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18