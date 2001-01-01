Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает.

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Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает

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