Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победуЧемпионат-Ростов 09:42

Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.

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