Футбол

Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победуЧемпионат-Ростов 09:42

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
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