Футбол
Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победуЧемпионат-Ростов 09:42
|20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
|46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|68′
|71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
25
44
|Полузащитник
5
6
|Нападающий
9
48
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
80
|Полузащитник
11
17
84
92
|Нападающий
9
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Культура
В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов
В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 20:55
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Музыка
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»
Обновлено в 12:11
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об условиях проживания российских военных на базе Хмеймим
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания вдали от родины в непривычных климатических условиях: от рационального питания и современного медобслуживания до русской бани.
Обновлено в 22:13
Футбол
«Крузейру» без Роши проиграл «Эмелеку»
"Крузейру" на своем поле проиграл "Эмелеку" в матче 6 тура группового турнира Кубка Либертадорес (1:2). Нападающий Педро Роша, арендованный бразильским клубом у "Спартака", участия во встрече не принимал.
Обновлено вчера в 00:40
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено в 20:30
Политика
Путин выразил соболезнования семье Доренко
Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста, скончавшегося в возрасте 59 лет.
Обновлено в 08:55
Общество
Испанский телеканал усомнился в отцовстве принца Гарри
Испанский телеканал случайно усомнился в отцовстве британского принца Гарри, когда рассказал о рождении его сына Арчи.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Футбол
Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»
Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Спасатели нашли три тела на месте схода лавины на Алтае
Первых пропавших при сходе лавины туристов нашли в горах Алтая.
Обновлено 08 мая в 07:23
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено в 22:59
Политика
В КНР оценили возможность спада экономики из-за США
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.
Обновлено в 22:41
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,03-1,41%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,03%, до 2518,18 пункта, индекс РТС снизился на 1,41%, до 1215,71 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:00