Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победуЧемпионат-Ростов 09:42

Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.

Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победу

Здоровье 14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.

Футбол Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси» Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих".

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.

Экономика Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Футбол MLS оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию Дисциплинарный комитет Высшей футбольной лиги (MLS) оштрафовал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию.

Экономика Российская курица по дешевизне догнала и перегнала американскую - эксперты Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Политика Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.

Общество Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.

Футбол Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Хоккей Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.

Кино Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.