Футбол

Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победуЧемпионат-Ростов 09:42

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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