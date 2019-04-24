Футбол

Валерий Карпин: В целом провели неплохой матчСоветский спорт 14:56

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты, - сказал Карпин пресс-службе Ростова.
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Валерий Карпин: В целом провели неплохой матч

Советский спорт14:56

Карпин пожаловался на оборону ФК «Ростов» в матче против «Локомотива»

Rostov gazeta14:47

Валерий Карпин об игре с «Локомотивом»: «Неплохой матч»

Rostof.ru15:13
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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