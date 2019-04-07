Футбол

Валерий Карпин: «„Уфа“ хотела выиграть больше, чем мы»Матч ТВ 07:32

Уфа — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
24′
Бактиер Зайнутдинов
24′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Сильвестр Игбоун
25′
Каталин Карп
54′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
57′
65′
Александр Зуев
Алексей Ионов
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
69′
71′
Антонсен Норманн
80′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Игорь Безденежных
Азер Алиев
84′
Боян Йокич
90′+3′
«Уфа» хотела выиграть больше чем мы, вот и все, — сказал Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице, уйдя из зоны вылета в ФНЛ. «Ростов» остался на шестом месте, имея в активе 32 очка.
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Валерий Карпин: «„Уфа“ хотела выиграть больше, чем мы»

Матч ТВ07:32

Валерий Карпин: «„Уфа“ хотела выиграть больше, чем мы»

Sportbox.RU07:32

Карпин: «Уфа» больше хотела выиграть, чем «Ростов», вот и все [ВИДЕО]

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Валерий Карпин: «Уфа» хотела выиграть больше, чем «Ростов»

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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