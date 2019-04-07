Валерий Карпин: «„Уфа“ хотела выиграть больше, чем мы»Матч ТВ 07:32

«Уфа» хотела выиграть больше чем мы, вот и все, — сказал Карпин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице, уйдя из зоны вылета в ФНЛ. «Ростов» остался на шестом месте, имея в активе 32 очка.

Валерий Карпин: «„Уфа“ хотела выиграть больше, чем мы»

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