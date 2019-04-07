Футбол
Валерий Карпин: «Уфа» хотела выиграть больше, чем «Ростов»Sports.ru 06:46
|24′
Бактиер Зайнутдинов
|24′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Сильвестр Игбоун
|25′
Каталин Карп
|54′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
|57′
|65′
Александр Зуев
Алексей Ионов
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
|69′
|71′
Антонсен Норманн
|80′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Игорь Безденежных
Азер Алиев
|84′
Боян Йокич
|90′+3′
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
3
Аликин
4
Никитин
17
Живоглядов
77
Алиев
8
Карп
5
Йокич
19
Пауревич
32
Вомбергар
44
Игбоун
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
25
Логашов
28
Чернов
11
Ионов
17
Норманн
7
Еременко
4
Паршивлюк
19
Зайнутдинов
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
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