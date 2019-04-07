Валерий Карпин: «Уфа» хотела выиграть больше, чем «Ростов»Sports.ru 06:46

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Валерий Карпин: «Уфа» хотела выиграть больше, чем «Ростов»

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Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

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