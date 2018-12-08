Футбол

Валерий Карпин: «Судьи сломали игру»
Спорт-Экспресс
06:40

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Все стычки и драки произошли из-за судей.
Спорт-Экспресс06:40

Подробнее о событии

Сергей Хусаинов – о работе судьи матча «Крылья Советов» – «Ростов»: «Карпина удалили по делу. Шейдаева простили»

Спорт-Экспресс09:50

Судьи удалили Карпина в матче с «Крыльями Советов»

РИА Новости06:27

Валерий Карпин: «Судьи у нас неприкасаемые?»

Sportbox.RU07:23

Валерий Карпин: «Судьи у нас неприкасаемые?»

Матч ТВ07:23

8 карточек, драки и удаление Карпина: «Крылья» и «Ростов» неплохо сыграли в футбол

Sports.ru09:50

Карпин – об удалении: не толкал резервного судью, просто стоял близко, и всё

Чемпионат07:22

Карпин: «Судья заводил игроков. Может, ему просто не нужно быть любителем пенальти и карточек?»

Sport24.ru07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 12:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1. Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки.
Обновлено в 12:36
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 13:01
Футбол

«Наполи» не оставил ни шанса «Фрозиноне»

В рамках 15-го тура Серии А "Наполи" принимал "Фрозиноне" и провёл в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обновлено в 11:06
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» без проблем переиграл «Алавес» и укрепился на третьем месте чемпионата Испании по футболу 8 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:52
Футбол

Адиев: «Выплата от РПЛ негативно повлияла на игроков»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 12:12
Футбол

Клопп: «Мы хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона»

Что касается чемпионской гонки, то мы лишь хотим быть как можно лучше готовы к концовке сезона.
Обновлено в 11:05
Футбол

Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» намерены усилить и левый фланг обороны, рассматривают возможность покупки легионера. Решение по Караваева примут до нового года.
Обновлено в 12:55
Футбол

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» победила в чемпионате Чехии

"Славия" является соперником санкт-петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы.
Обновлено в 13:09
Футбол

Футболисты молодежки «Зенита» уступили в последнем матче года

Футболисты молодежки «Зенита» проиграли свертсникам из "Рубина" со счетом 0:1. Встреча прошла на Малой арене «Петровского».
Обновлено в 08:15
Футбол

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 09:51
Футбол

Петербуржцы хотят переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит»

Обновлено в 11:04
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное