Футбол

Валерий Карпин: «„Ростов“ не играл с „Краснодаром“ по счету»Матч ТВ вчера в 13:27

Ростов — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Зуев
29′
39′
Юрий Газинский
Александр Зуев
Данил Глебов
43′
Сергей Паршивлюк
Иван Новосельцев
46′
48′
Урош Спаич
59′
Кристиан Рамирес
Элдор Шомуродов
62′
64′
Шарль Каборе
67′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ульссон
76′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
Алексей Ионов
Ивелин Попов
82′
Ивелин Попов
83′
Ивелин Попов
87′
Сергей Песьяков
90′+3′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче ¼ финала Кубка России.
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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