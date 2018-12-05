Футбол

Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром»
Матч ТВ
13:52

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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