Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»Спорт-Экспресс вчера в 15:30

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба. ЦСКА: три поражения в трех матчах – Всех впечатлил Шомуродов.
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«Привезите новых Халков за 40 миллионов — и уровень РПЛ поднимется». Карпин отжигает в Австрии

Sport24.ruвчера в 16:29

Карпин о командном ужине: «Мясо какое-то будет. По бокалу вина? Посмотрим»

Sports.ruвчера в 15:40

Карпин: «Позволяли выходить ЦСКА из обороны слишком просто»

Евро-футбол.рувчера в 14:18

Карпин: Шомуродов не становится лидером, он делает то, что должен

Чемпионатвчера в 15:28

Евгений Чернов: «Для меня Карпин — топ-тренер»

Sportbox.RUвчера в 15:30

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Константин Плиев: «Когда мы выиграли у „Спартака“, Карпин не был доволен игрой»

Матч ТВвчера в 12:07
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Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Космос

Головной обтекатель Falcon Heavy спустился на Землю

SpaceX в своем Twitter опубликовала видео, в котором можно посмотреть на отделение створки головного обтекателя от ракеты и последующий ее спуск на парашюте.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики

Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество

Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Политика

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Авто

Нейросеть поможет вычислить неэкологичные машины в России

Обновлено вчера в 19:19
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков прошел в Минске.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол

Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

Обновлено в 03:21
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Власти Камчатки рассказали о состоянии сбитых автобусом людей

Обновлено в 05:09
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Общество

Проекты, меняющие города: в столице стартовал Moscow Urban Forum

В парке "Зарядье" стартовал Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum).
Обновлено в 05:38
Происшествия

Торнадо на северо-востоке Китая унесло жизни 6 человек

Шесть человек погибли в результате мощного торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, как передает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Общество

Голикова: горожане болеют в 1,5 раза больше сельских жителей

«Как следствие, распространённость заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности», — сказала вице-премьер.
Обновлено в 05:01
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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