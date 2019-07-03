Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба. ЦСКА: три поражения в трех матчах – Всех впечатлил Шомуродов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Космос
Головной обтекатель Falcon Heavy спустился на Землю
SpaceX в своем Twitter опубликовала видео, в котором можно посмотреть на отделение створки головного обтекателя от ракеты и последующий ее спуск на парашюте.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики
Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Авто
Нейросеть поможет вычислить неэкологичные машины в России
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в Минске
Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков прошел в Минске.
Обновлено вчера в 16:31
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество
Проекты, меняющие города: в столице стартовал Moscow Urban Forum
В парке "Зарядье" стартовал Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum).
Обновлено в 05:38
Происшествия
Торнадо на северо-востоке Китая унесло жизни 6 человек
Шесть человек погибли в результате мощного торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, как передает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Общество
Голикова: горожане болеют в 1,5 раза больше сельских жителей
«Как следствие, распространённость заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности», — сказала вице-премьер.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12