Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»Спорт-Экспресс вчера в 15:30

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба. ЦСКА: три поражения в трех матчах – Всех впечатлил Шомуродов.
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Чернов: «Для меня Карпин — топ-тренер. Он очень грамотный»

Sport24.ruвчера в 14:33

Евгений Чернов: «Для меня Карпин — топ-тренер»

Sportbox.RUвчера в 15:30

Карпин: Шомуродов не становится лидером, он делает то, что должен

Чемпионатвчера в 15:28

Карпин: «Позволяли выходить ЦСКА из обороны слишком просто»

Евро-футбол.рувчера в 14:18

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Карпин о командном ужине: «Мясо какое-то будет. По бокалу вина? Посмотрим»

Sports.ruвчера в 15:40

Константин Плиев: «Защитникам „Ростова“ следовало ближе встречать Облякова»

Матч ТВвчера в 13:14
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Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Политика

Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери

Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном.
Обновлено в 13:04
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Суд попросили учесть насилие над сестрами Хачатурян

Обновлено в 11:58
Политика

В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе

Дочери Мадонны Лурдес исполнилось 22 года.
Обновлено в 12:04
Политика

Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции

Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Футбол

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Авто

Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в РФ

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Музыка

Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:50
Общество

Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё

Семья Голубевых из подмосковных Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на новое жильё, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:03
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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