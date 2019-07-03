Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба. ЦСКА: три поражения в трех матчах – Всех впечатлил Шомуродов.
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Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Происшествия
Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию
Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.
Обновлено в 07:43
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье
Специалисты рассказали, как похудеть без диет
Эксперты поделились секретом похудения без жестких диет и утомительных тренировок. Справиться с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол
Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 08:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Экономика
Германия увеличила инвестиции в Россию на треть
Объем чистых прямых инвестиций германского бизнеса в России в первом квартале вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,76 млрд евро, свидетельствуют данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK).
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Общество
Во Флориде власти призвали жителей убивать игуан
Обновлено в 10:10
Здоровье
Названа смертельная опасность плавания в бассейне
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова
Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30