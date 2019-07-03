Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»Спорт-Экспресс вчера в 15:30

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба. ЦСКА: три поражения в трех матчах – Всех впечатлил Шомуродов.
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Чернов: «Для меня Карпин — топ-тренер. Он очень грамотный»

Sport24.ruвчера в 14:33

Карпин о командном ужине: «Мясо какое-то будет. По бокалу вина? Посмотрим»

Sports.ruвчера в 15:40

Евгений Чернов: «Для меня Карпин — топ-тренер»

Sportbox.RUвчера в 15:30

Карпин: «Позволяли выходить ЦСКА из обороны слишком просто»

Евро-футбол.рувчера в 14:18

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Карпин: Шомуродов не становится лидером, он делает то, что должен

Чемпионатвчера в 15:28

Константин Плиев: «Защитникам „Ростова“ следовало ближе встречать Облякова»

Матч ТВвчера в 13:14
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Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье

Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Обновлено в 08:46
Политика

На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию

Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.
Обновлено в 07:43
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье

Специалисты рассказали, как похудеть без диет

Эксперты поделились секретом похудения без жестких диет и утомительных тренировок. Справиться с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол

Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 08:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»

Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Экономика

Германия увеличила инвестиции в Россию на треть

Объем чистых прямых инвестиций германского бизнеса в России в первом квартале вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,76 млрд евро, свидетельствуют данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK).
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Общество

Во Флориде власти призвали жителей убивать игуан

Обновлено в 10:10
Здоровье

Названа смертельная опасность плавания в бассейне

Обновлено вчера в 09:06
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Политика

Путин высказался о планах после президентского срока

Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено в 09:18
Авто

Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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