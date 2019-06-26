Футбол

Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»Спорт-Экспресс 09:07

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.
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Карпин — о слухах про Глушакова в «Ростове»: «О чем-то надо же говорить»

Sport24.ru08:56

Валерий Карпин: «Уверен, Кубок Париматч Премьер пойдет на пользу всем клубам»

Матч ТВ08:45

Валерий Карпин: «Уверен, Кубок Париматч Премьер пойдет на пользу всем клубам»

Sportbox.RU08:45

Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»

Спорт-Экспресс09:07

Карпин: «В Австрии никаких турнирных задач не ставим»

Евро-футбол.рувчера в 07:29
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Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Происшествия

«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином

В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Наука

Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой

Обновлено вчера в 05:12
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Новая огнеметная система «Тосочка» вышла на государственные испытания

Новая тяжелая огнеметная система «Тосочка» вышла на второй этап государственных испытаний, об этом на форуме «Армия-2019» заявил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 06:51
Происшествия

За растрату условный срок получил экс-строитель космодрома Восточный

Обновлено в 00:31
Гаджеты

Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

Обновлено в 09:27
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Футбол

Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Происшествия

Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира

Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:18
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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