Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»Спорт-Экспресс 09:07

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.

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