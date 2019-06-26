Футбол
Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»Спорт-Экспресс 09:07
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.
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Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
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Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
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Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»
Обновлено в 07:44
Футбол
Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства
Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.
Обновлено вчера в 04:38
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Культура
В Третьяковской галерее открывается новая выставка
Обновлено в 03:03
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму
Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
Обновлено в 08:09
Политика
Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы
Обновлено в 09:22
Общество
Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей
В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Экономика
Глава Бурятии хочет пересмотреть вопрос авансирования строителей дорог
"Предлагается предусмотреть возможность прямого авансирования подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии, предоставляемой уполномоченными ЦБ", - добавил он.
Обновлено в 09:52
Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 10:41