Футбол

Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»Спорт-Экспресс 09:07

5 фото
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «Уверен, Кубок Париматч Премьер пойдет на пользу всем клубам»

Sportbox.RU08:45

Валерий Карпин: «Полоз тренируется с нами»

Спорт-Экспресс09:07

Валерий Карпин: «Уверен, Кубок Париматч Премьер пойдет на пользу всем клубам»

Матч ТВ08:45

Карпин — о слухах про Глушакова в «Ростове»: «О чем-то надо же говорить»

Sport24.ru08:56

Карпин: «В Австрии никаких турнирных задач не ставим»

Евро-футбол.рувчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Баскетбол

Дмитрий Хвостов перешел из «Локомотива-Кубани» в «Зенит»

Обновлено в 07:44
Культура

Эмир Кустурица покажет свою версию «Преступления и наказания»

Обновлено в 10:48
Футбол

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства

Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.
Обновлено вчера в 04:38
Транспорт

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Культура

В Третьяковской галерее открывается новая выставка

Обновлено в 03:03
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Экономика

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму

Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
Обновлено в 08:09
Политика

Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

Обновлено в 09:22
Общество

Глава Минпромторга переночевал в номере за 1,4 млн рублей

В 2017 году Мантуров жил в отеле Four Seasons в Мехико, в номере стоимостью 478 782 рублей в сутки, также с мраморной ванной.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Экономика

Власти Казахстана погасят долги ряда граждан

Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Здоровье

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Экономика

Глава Бурятии хочет пересмотреть вопрос авансирования строителей дорог

"Предлагается предусмотреть возможность прямого авансирования подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии, предоставляемой уполномоченными ЦБ", - добавил он.
Обновлено в 09:52
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Политика

В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России

В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное