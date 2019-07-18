После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром. В 2017 году он подписал контракт с Ростовом, где и работает по сей день.

Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА

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