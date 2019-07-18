Футбол

Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКАСоветский спорт 06:16

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром. В 2017 году он подписал контракт с Ростовом, где и работает по сей день.
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