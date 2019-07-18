Футбол
Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКАСоветский спорт 06:16
После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром. В 2017 году он подписал контракт с Ростовом, где и работает по сей день.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Обновлено в 07:40
Политика
В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала слова правозащитников ложью
О чем сюжет «Грозного»: В разговоре с чиновниками девушка опровергла, что ее насильно вывезли в Чечню и хотят выдать замуж без согласия.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
США пообещали «агрессивно» добиваться прохода судов в Персидский залив
Как отмечает агентство, выступление Маккензи на пресс-конференции в Эр-Рияде прошло до того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе иностранный танкер.
Обновлено в 09:34
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34
Общество
Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский решил упростить получение украинского гражданства
«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», - сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности
Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 05:18
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
Запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 19:38 по московскому времени субботы, 20 июля, с первой стартовой площадки ( "Гагаринский старт").
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Ярославле задержали потерпевшего по делу о пытках в ИК-1 Евгения Макарова
Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток Евгения Макарова в ярославской ИК-1.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Кино
Хавьер Бардем может сыграть отца русалочки
Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу диснеевской «Русалочки». Он ведет переговоры о роли царя Тритона.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Политика
Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна
Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:33
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Хоккей
«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена
Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
Обновлено в 07:36
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27