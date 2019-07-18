Футбол
Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКАСоветский спорт 06:16
После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром. В 2017 году он подписал контракт с Ростовом, где и работает по сей день.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию РФ, согласно которым нижняя палата парламента сможет участвовать в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Sony выпустит новую VR-гарнитуру для Playstation 5
Компания Sony планирует выпустить новую беспроводную VR-гарнитуру, которая будет использоваться вместе с консолью Playstation 5. Патент на производство новой гарнитуры был зарегистрирован в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Серийным Су-57 поменяют двигатели
Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с днем рождения
Артист признался, что сильно заплакал, увидев дочь впервые.
Обновлено в 05:06
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов
Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).
Обновлено вчера в 10:40
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Транспорт
«Водоканал» предупредил петербуржцев о возможном затоплении улиц
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Энергетика
В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой
Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Происшествия
У пермского музея похитили «красных человечков»
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06