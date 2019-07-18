После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром. В 2017 году он подписал контракт с Ростовом, где и работает по сей день.

Спорт день за днем

Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА

Политика Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Политика Госдума приняла закон о шпионских гаджетах Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Политика Володин предложил внести изменения в Конституцию РФ Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию РФ, согласно которым нижняя палата парламента сможет участвовать в консультациях при назначении членов правительства.

Политика Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

Гаджеты Sony выпустит новую VR-гарнитуру для Playstation 5 Компания Sony планирует выпустить новую беспроводную VR-гарнитуру, которая будет использоваться вместе с консолью Playstation 5. Патент на производство новой гарнитуры был зарегистрирован в ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Армия и оружие Серийным Су-57 поменяют двигатели Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Политика В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Армия и оружие Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Происшествия Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Экономика Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Экономика Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

Энергетика В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Кино HBO решил перезапустить сериал «Сплетница» Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.