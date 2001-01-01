Футбол
Валерий Карпин: «Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю»Спорт-Экспресс 15:15
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с ЦСКА (2:1) на Кубке Париматч Премьер рассказал о том, на какой результат он надеется в следующем сезоне.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Обновлено в 10:45
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Происшествия
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса
Рыболовецкое судно затонуло у берегов Гондураса. Погибли 26 человек, еще 47 спасены.
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP вновь провела серию независимых краш-тестов.
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Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Общество
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Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
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Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
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Происшествия
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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
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Общество
Жителям зоны паводка в Приангарье предоставят на выбор несколько вариантов жилья
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В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки.
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«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
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Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
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Космос
«Хаббл» сфотографировал космический взрыв, который длится с 1838 года
В 1838 году в звездной системе произошел сильный взрыв, названный «Великой вспышкой», из-за которого свет от звезды стал намного ярче.
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