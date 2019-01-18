Футбол

Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»Советский спорт 07:33

Рад, что переход Еременко состоялся. Но от подробных оценок перспектив Романа в Ростове пока воздержусь. Будущее покажет, как он проявит себя в нашей команде, посмотрим, - цитирует Карпина Чемпионат.
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Карпин заявил, что Ерёменко, скорее всего, не сыграет со «Спартаком» на турнире в Катаре

RT на русском08:40

Карпин: «Еременко на 99,9% не сыграет со „Спартаком“ в Катаре»

Sport24.ru06:18

Валерий Карпин: Будущее покажет, как Еременко проявит себя в «Ростове»

Советский спорт07:33

Карпин: будущее покажет, как Ерёменко проявит себя в «Ростове»

Чемпионат07:25

Карпин заявил, что Еременко не сыграет со «Спартаком» в Катаре

Газета.Ru07:22

Валерий Карпин: «Воздержусь от оценок перспектив перехода Еременко в „Ростов“»

Матч ТВ07:44

Сергей Андреев: «Не уверен, что Еременко заиграет в „Ростове“, а Гулиев - в „Спартаке“»

Спорт-Экспресс07:15
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол

Переход Ракицкого в «Зенит» 5 лет назад сорвался из-за ценника на игрока

Санкт-петербургский "Зенит" несколько лет назад уже проявлял интерес к украинскому защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому, тогда трансфер не состоялся из-за высокой стоимости игрока, сказал РИА Новости футбольный агент Шандор Варга.
Обновлено в 09:12
Футбол

Роман Еременко стал футболистом «Ростова»

Последним клубом Еременко был московский "Спартак" - игрок примкнул к "красно-белым" в прошлом году, а после того, как истекла его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина, и дебютировал за москвичей.
Обновлено в 04:03
Футбол

Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер присоединился к петербургской команде, которая в настоящее время проводит зимний тренировочный сбор в Катаре.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Барселона — Леванте 3:0

Ответная игра "Барселона" - "Леванте" начнется сегодня в 23:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют более 200 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Футбол

Феллайни пропустит до месяца из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы.
Обновлено в 06:01
Футбол

Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси

Шпоры рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.
Обновлено в 02:08
Футбол

«Лестер» продлил контракт с Олбрайтоном до 2022 года

«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Марком Олбрайтоном.
Обновлено в 05:54
Футбол

Оливье Жиру: «Я не выбираю состав, но мне не нравится сидеть в запасе»

Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» прошлой зимой, но так и не стал игроком стартового состава.
Обновлено в 09:03
Футбол

«Спартак» следит за 19-летним форвардом «Сан-Паулу» Фабиньо

Обновлено в 03:28
Футбол

Эшли Коул может стать игроком команды Лэмпарда

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул может продолжить карьеру в "Дерби Каунти".
Обновлено вчера в 20:01
Футбол

«Спартак-2» отправился на сбор в Турцию

В Турции Спартак-2 проведет три контрольных матча: с молодежной сборной Азербайджана (24 января), Ардой из Болгарии (29 января) и Иртышом из Казахстана (1 февраля).
Обновлено в 07:51
Футбол

Суд Мадрида рассмотрит дела Роналду и Алонсо 22 января

Судебные заседания над футболистом "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренером юношеской команды мадридского "Реала" Хаби Алонсо, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов, состоятся во вторник, 22 января, сообщили в Высшем суде Мадрида.
Обновлено в 07:07
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник. Выступал в сборной Финляндии. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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