Футбол
Валерий Газзаев: «Надеюсь, произойдет чудо и ЦСКА выиграет у „Реала“»
Валерий Газзаев: «Надеюсь, произойдет чудо и ЦСКА выиграет у „Реала“»Sports.ru01:42
Если бы выиграли, решили бы все свои проблемы и уже сегодня были бы в Лиге Европы. К сожалению, себе все осложнили. Надеюсь, что произойдет чудо и ЦСКА выиграет у «Реала», а «Рома» обыграет «Викторию», – сказал Газзаев.
Sports.ru01:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 02:09
Футбол
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:50
Футбол
Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»
Обновлено в 02:08
Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом
«Манчестер Сити» согласовал продление контракта с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 02:08
Футбол
Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой.
Обновлено в 02:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»
«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 01:21
Футбол
Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.
Обновлено в 01:30
Футбол
Юрий Газинский сыграл 200-й матч за ФК «Краснодар»
Обновлено в 01:26
Футбол
«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Обновлено в 00:40
Футбол
Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 01:17
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 01:54
Футбол
Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»
Обновлено в 02:04
Футбол
Рафаэль Бенитес: «Нам нужна система VAR прямо сейчас»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес раскритиковал судейство после матча с «Вулверхэмптоном» (1:2) и затронул тему внедрения VAR в АПЛ.
Обновлено в 01:40