Футбол

Валерий Газзаев: «Надеюсь, произойдет чудо и ЦСКА выиграет у „Реала“»
Sports.ru
01:42

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Если бы выиграли, решили бы все свои проблемы и уже сегодня были бы в Лиге Европы. К сожалению, себе все осложнили. Надеюсь, что произойдет чудо и ЦСКА выиграет у «Реала», а «Рома» обыграет «Викторию», – сказал Газзаев.
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Валерий Газзаев: «Надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у „Реала“»

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