Политика
Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с Владимиром ПутинымREGNUM 01:39
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что годы её работы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были сложными, но крайне интересными и насыщенными. Об этом Матвиенко сказала в фильме, вышедшем в эфире на телеканале «Россия 1» в честь её юбилея.
Читать в источнике
Оценить153
И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от алкоголизма
Обновлено в 06:43
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
31-летняя Настасья Самбурская рассталась с возлюбленным
31-летняя Настасья Самбурская переживает непростой период в жизни.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Авто
Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»
На старте 90-х годов прошлого века на дорогах России стали все чаще появляться машины зарубежного производства.
Обновлено в 09:52
Космос
В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли
В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов.
Обновлено вчера в 01:08
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пожар произошел в промзоне на юге Москвы
В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
Обновлено в 10:49
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка
Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Наука
«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае
Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период)
Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Религия
Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Обновлено в 00:48
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Политика
Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шредера с 75-летием
Президент РФ отметил высокий международный авторитет Герхарда Шредера и его большую личную роль в развитии отношений Москвы и Берлина Президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с 75-летием.
Обновлено в 11:10
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Супермодель Наташа Поли стала мамой во второй раз
33-летняя супермодель родила сына. Наташа Поли стала мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Спорт
Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05