Политика

Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с Владимиром ПутинымREGNUM 01:39

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что годы её работы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были сложными, но крайне интересными и насыщенными. Об этом Матвиенко сказала в фильме, вышедшем в эфире на телеканале «Россия 1» в честь её юбилея.
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Владимир Путин
И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
— Владимир ПутинВести.Ru вчера в 22:20

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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