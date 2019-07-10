Экономика

Валентина Матвиенко предложила Счетной палате проверить «Дом.РФ»Агентство Строительных Новостей вчера в 09:51

Представители «Дом.РФ» прокомментировали такое решение словами о том, что их деятельность всегда прозрачна и открыта. Правительство РФ строго следит за работой компании, каждый год проводит аудит ее деятельности, проверяет отчетность. Счетная палата также регулярно проверяет работу «Дом.РФ».
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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