Экономика
Валентина Матвиенко предложила Счетной палате проверить «Дом.РФ»Агентство Строительных Новостей вчера в 09:51
Представители «Дом.РФ» прокомментировали такое решение словами о том, что их деятельность всегда прозрачна и открыта. Правительство РФ строго следит за работой компании, каждый год проводит аудит ее деятельности, проверяет отчетность. Счетная палата также регулярно проверяет работу «Дом.РФ».
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Счетная палата отреагировала на заявление Матвиенко о расходах Дом.РФ
Rambler News Serviceвчера в 11:11
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