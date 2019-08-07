Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезные опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию.

с чего всё началось

Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом.

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, артисту стало плохо около недели назад, его доставили в реанимацию. Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

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