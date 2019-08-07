Культура

Актер Валентин Гафт перенес инсультАБН 04:15

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.
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Ольга Остроумова
Состояние удовлетворительное, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут, я рядом, но выписываться еще рано.
— Ольга Остроумова, актрисаПровинция.ру 06:32
с чего всё началось

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезные опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию.
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